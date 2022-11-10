Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 2,01-3,27%

Покупки преобладали 10 ноября на российском рынке акций. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 2,01%, до 2 210,02 пункта, индекс РТС - на 3,27%, до 1 150,36 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,78%, до 60,53 рубля, евро - на 0,02%, до 61,34 рубля.

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"Оптимизму способствовали улучшение глобального риск-аппетита, позитивная ценовая динамика в металлах, корпоративные новости. Одни из тяжеловесов отечественного рынка - акции Сбера - сегодня пользовались активным спросом, формируя в то же время благоприятный сентимент в целом ко всему банковскому сектору. Поводом для покупок стали сообщения о возвращении компании к публикации отчетности, выходе компании на прибыль в октябре, а также о планах вернуться к выплате дивидендов в будущем году", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Видео дня

Позитивным сюрпризом для мировых рынков оказалась и макростатистика дня, а именно - данные по потребительской инфляции в США в октябре. "ИПЦ (индекс потребительских цен - прим. ТАСС) снизил темпы роста до 7,7% с сентябрьских 8,2%. При этом прогнозировалось снижения темпов роста до 8% год к году. Мировые площадки отреагировали на публикацию этих данных ростом, поскольку они могут служить сигналом для ФРС к меньшей жесткости в вопросе повышения ставок", - также сообщил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста 10 ноября на российском фондовом рынке стали депозитарные расписки группы VK (+8,7%), выросшие после выхода сильных финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2022 года. Без новостей поднялись в цене ранее сильно подешевевшие акции производителя титана "ВСМПО-Ависма" (+8,3%), рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 6,9% и 6,8% соответственно.

Среди лидеров падения оказались акции "Дагэнергосбыта" (-5,9%) в ожидании делистинга компании в следующем году из-за ее финансовых трудностей, также предположила Мильчакова.

Снизились в цене бумаги "Глобалтранса" (-1,7%), а также акции "Детского мира" (-1,05%), который постепенно планирует преобразоваться в непубличную компанию.

Прогноз на 11 ноября

Положительный сентимент на внешних рынках завтра может сохраниться. На российском рынке покупателей могут сдерживать фактор пятницы, крепкий рубль и сложный геополитический фон, полагает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 11 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов, прогнозный диапазон по паре доллар-рубль - 60-62 рубля.