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1 час назад

ЦФА могут появиться в продаже у российских брокеров

InScience

Платформа для токенизации активов «Атомайз» изучает возможность интеграции в приложения российских брокеров и банков для охвата большего числа потенциальных инвесторов в ЦФА. Об этом рассказала генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева, выступая на круглом столе на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, передает корреспондент InScience.News.

ЦФА могут появиться в продаже у российских брокеров
Фото: InScienceInScience

По словам Фроловичевой, B2B-сделки по купле и продаже ЦФА между крупными инвесторами и бизнесом продолжат заключаться на самой платформе «Атомайз», но массовости удастся добиться при дистрибуции ЦФА через партнерские каналы, которая подразумевает интеграцию в приложения брокеров и банков.

«Мы интегрируемся в приложения брокеров и банков. Для нас это возможность предоставить эмитентам два варианта — идти исключительно на клиентов "Атомайза" или сразу оказаться на витринах банков и брокеров, — отметила Фроловичева. — Мы не банк и не биржа. Поэтому для нас способ и ответ на вопрос, где взять ликвидность, — это партнериться».

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре 2022 года, Фроловичева сообщила, что до конца 2022 года на платформе могут появиться первые пилотные выпуски ЦФА, до которых будут допущены розничные инвесторы.

«Атомайз» — это платформа для цифровизации активов и процессов. Платформа по токенизации была создана в 2019 году при поддержке международной группы инвесторов, включая Global Palladium Fund и «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина.

«Атомайз» стала одной из первых компаний, включенных Банком России в реестр операторов информационных систем и обмена цифровых финансовых активов.

Рынки,Владимир Потанин,Банк России,
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