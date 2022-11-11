Банк Англии свернет программу экстренной скупки гособлигаций

Банк Англии в конце ноября начнет продавать государственные облигации на сумму £19,3 млрд ($22,5 млрд по текущему курсу), экстренно закупленные после неудачного проекта мини-бюджета предыдущего правительства. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times.

По ее данным, теперь рыночные условия позволяют "завершить программу приобретения ценных бумаг" и начать их продажу. Облигации станут доступными для заинтересованных покупателей с 29 ноября. Центробанк не станет устанавливать целевые показатели для продаж, "они будут разработаны с учетом спроса и вряд ли повлияют на рыночное ценообразование".

Приобретение регулятором облигаций, как информирует издание, было "временной мерой для восстановления рынка", поскольку любая их скупка в течение длительного периода противоречила бы политике сдерживания инфляции путем повышения процентных ставок.