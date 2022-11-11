Доллар рухнул ниже 60 рублей

Доллар сегодня впервые с 6 октября опустился ниже 60 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов на Московской бирже пишет ТАСС.

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Так, к 13.54 мск доллар упал на 0,91%, до 59,98 рубля. А уже через четыре минуты падение американской национальной валюты замедлилось, и доллар торговался на уровне 60,09 рубля. В то же время курс евро вырос до 61,46 рубля (+0,34%)

Накануне Центральный Банк России определил официальный курс доллара к рублю на 11 ноября в 61,2434. Таким образом, доллар вырос на 18,23 копейки. Официальный курс евро был определен в размере 61,0037 рубля.