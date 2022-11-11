Россиян призвали избавиться от акций одной компании после заявления ЦБ

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что держателям акций компаний Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) следует от них избавиться. Об этом сообщает News.ru.

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«Лучше их продать. По-другому этот вопрос не решить. Если Meta у нас является экстремистской организацией, надо продать эти бумаги», – заявил он.

Такое заявление Разуваев сделал на фоне того, что Банк России допустил уголовные риски для владельцев акций Meta.

Разуваев также добавил, что этот момент даже упоминается в учебниках по инвестициям. По его словам, покупка акций любой иностранной компании связана со специфическими рисками.

«Соответственно, данная соцсеть и все, что ей принадлежит, запрещено. В текущей ситуации лучше продать и не связываться», – заключил он.