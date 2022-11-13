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35 минут назад

Первая партия российских удобрений из портов ЕС может быть доставлена в Африку в декабре

Илья Родин

Российские удобрения, заблокированные в портах Евросоюза, будут отправлены по морскому маршруту в Малави на юге Африки на предстоящей неделе. Об этом пишет газета Nyasa Times.

Заблокированные в портах ЕС российские удобрения доставят в Африку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что груз предположительно прибудет в порт через 30 дней, во второй половине декабря.

Автор статьи уточнил, что груз российских удобрений объемом 20 тыс. метрических тонн в настоящее время находится в Нидерландах, в порту Роттердама.

Он будет погружен на корабль для перевозки удобрений, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН. Затем направится в один из портов Республики Мозамбик, после чего будет доставлен непосредственно в Малави.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов после получения запроса от ООН одобрило «разморозку» груза и его перевозку.

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