Заблокированные в портах ЕС российские удобрения доставят в Африку

Российские удобрения, заблокированные в портах Евросоюза, будут отправлены по морскому маршруту в Малави на юге Африки на предстоящей неделе. Об этом пишет газета Nyasa Times.

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Отмечается, что груз предположительно прибудет в порт через 30 дней, во второй половине декабря.

Автор статьи уточнил, что груз российских удобрений объемом 20 тыс. метрических тонн в настоящее время находится в Нидерландах, в порту Роттердама.

Он будет погружен на корабль для перевозки удобрений, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН. Затем направится в один из портов Республики Мозамбик, после чего будет доставлен непосредственно в Малави.