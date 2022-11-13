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1 час назад

Названо способное привести к резкому росту курса доллара условие

Илья Родин

Эксперт компании «Финмир» Роман Эткинд рассказал о возможных сценариях развития событий в США в рамках промежуточных выборов. Он отметил, что курс доллара будет зависеть от того, как сложится баланс сил в Конгрессе. Об этом пишет «Российская газета».

Названо способное привести к резкому росту курса доллара условие
Фото: ТАССТАСС

Эткинд пояснил, что победа республиканцев в Палате представителей практически предрешена. Вместе с тем, в Сенате складывается «неоднозначная» ситуация. В зависимости от ряда факторов, выборы в верхнюю палату могут растянуться на несколько недель или даже месяцев.

В том случае, если республиканцы все же победят и весь парламент перейдет под их контроль, можно будет ожидать ослабления санкционной политики в отношении России.

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В частности, американские компании снова получат право вести бизнес в РФ, предположил эксперт. Соответственно, курс доллара поднимется до 70-75 рублей за единицу, полагает он.

В противном случае, если демократы сохранят большинство в Сенате или сохранится паритет, в США начнется коллапс политической деятельности.

По мнению эксперта, такое развитие политических событий приведет к тому, что курс доллара не будет существенно меняться в ближайшие месяцы. В зависимости от внешней и внутренней повестки за американскую валюту будут предлагать от 60 до 65 рублей.

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