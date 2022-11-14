Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует повышение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

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По данным торговой площадки на 10:10 мск, индекс Мосбиржи прибавляет 0,51% и находится на уровне 2 228,71 пункта, индекс РТС замедлил рост и достигает отметки в 1 159,96 пункта (+0,15%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 230,80 пункта (+0,6%), а долларовый индекс РТС рос на 0,34%, до 1 162,14 пункта.