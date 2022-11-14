В Европе подскочили цены на газ

Биржевая стоимость газа в Европе демонстрирует активный рост. Она повышается почти на 11%, до $1150 за тысячу кубов, следует из данных лондонской биржи ICE.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские страны продолжают минимальными темпами заполнять подземные хранилища газа. Запасы в них достигают более 95%.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявлял, что странам Европы удастся пережить предстоящую зиму с небольшими издержками экономического и социального плана лишь при определенных погодных условиях. Так, зима не должна быть суровой.