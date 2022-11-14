Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
26 минут назад

В Европе подскочили цены на газ

Лера Букина

Биржевая стоимость газа в Европе демонстрирует активный рост. Она повышается почти на 11%, до $1150 за тысячу кубов, следует из данных лондонской биржи ICE.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские страны продолжают минимальными темпами заполнять подземные хранилища газа. Запасы в них достигают более 95%.

Замерзнет ли Европа без русского газа? И что России делать без экспорта?

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявлял, что странам Европы удастся пережить предстоящую зиму с небольшими издержками экономического и социального плана лишь при определенных погодных условиях. Так, зима не должна быть суровой.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что ФРГ специально не прибегала к санкциям против российского газа из-за зависимости ряда стран от поставок из России.

Рынки,Олаф Шольц,Фатих Бирол,Международное энергетическое агентство,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители