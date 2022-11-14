В Европе цена на газ резко подскочила

Стоимость газа в Европе по итогам торгов в понедельник, 14 ноября, выросла свыше $1 250 за 1 тыс. куб. м. Общий рост стоимости голубого топлива составил 20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 256 за 1 тыс. куб. м.

По данным экспертов, на повышение стоимости топлива повлияли такие факторы, как снижение температуры в макрорегионе и приостановка поставок газа с норвежских месторождений Asgard и Visund.