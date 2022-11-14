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14 ноября

В Европе цена на газ резко подскочила

Илья Родин

Стоимость газа в Европе по итогам торгов в понедельник, 14 ноября, выросла свыше $1 250 за 1 тыс. куб. м. Общий рост стоимости голубого топлива составил 20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 256 за 1 тыс. куб. м.

По данным экспертов, на повышение стоимости топлива повлияли такие факторы, как снижение температуры в макрорегионе и приостановка поставок газа с норвежских месторождений Asgard и Visund.

Европа заполнила свои хранилища газа практически на 100% перед наступлением холодов

Уточняется, что на месторождениях возникли технические проблемы, сроки решения которых пока не называются.

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