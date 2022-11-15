Набиуллина рассказала, из-за чего у ЦБ возникли большие тревоги

"Кстати, были большие тревоги по поводу возобновления торгов ОФЗ, и тогда мы даже объявили о страховочном механизме со стороны ЦБ, чтобы участники рынка вели себя спокойнее. Но в итоге им не пришлось воспользоваться. Это показывает уверенность участников рынка, в том числе в нашей ДКП (денежно-кредитной политике - прим. ТАСС) - что инфляция на среднесрочном горизонте вернется в норму", - сказала Набиуллина.