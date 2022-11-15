Набиуллина рассказала, из-за чего у ЦБ возникли большие тревоги

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о больших тревогах регулятора по поводу возобновления торгов ОФЗ, но в и итоге все прошло спокойно, сообщила она, выступая в Госдуме.
"Кстати, были большие тревоги по поводу возобновления торгов ОФЗ, и тогда мы даже объявили о страховочном механизме со стороны ЦБ, чтобы участники рынка вели себя спокойнее. Но в итоге им не пришлось воспользоваться. Это показывает уверенность участников рынка, в том числе в нашей ДКП (денежно-кредитной политике - прим. ТАСС) - что инфляция на среднесрочном горизонте вернется в норму", - сказала Набиуллина.
Московская биржа 21 марта 2022 года возобновила торги ОФЗ, которые были приостановлены в конце февраля на фоне высокой волатильности на финансовых рынках. Банк России, в свою очередь, принял решение покупать ОФЗ для того, чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность в этом сегменте в период возобновления торгов.
В Минфине отмечали, что после возобновления торгов ОФЗ 21 марта активность инвесторов и объемы торгов на вторичном рынке ОФЗ значительно снизились.