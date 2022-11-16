Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

По данным биржи на 10:04 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение до 0,69% и находился на отметке 2 207,83 пункта, индекс РТС составлял 1 150,55 пункта (-0,78%). На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 199,1 пункта (-1,09%), а долларовый индекс РТС снижался на 1,18%, до 1 145,87 пункта.