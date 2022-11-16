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1 час назад

Отбор газа из хранилищ в Евросоюзе превысил закачку

Алиса Селезнёва

Превышение отбора газа из подземных хранилищ Евросоюза над объемами закачки свидетельствует о начале нового отопительного сезона. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщает РИА Новости.

Отбор газа из хранилищ в Евросоюзе превысил закачку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации GIE, на конец газовых суток 14 ноября (завершились утром 15 ноября) впервые с апреля европейские хранилища опустели на 0,01 процентного пункта, до 95,6%.

Евросоюз накопил к новой зиме около 104 миллиардов кубометров природного газа. Данные, однако, не окончательные и могут измениться, отмечает ассоциация.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявлял, что странам Европы удастся пережить предстоящую зиму с небольшими издержками экономического и социального плана лишь при условии, что сильных морозов не будет.

При этом Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что из-за отказа от российского газа и стремлении максимально дифференцировать источники поставок «голубого топлива», страны ЕС потратили огромную сумму на заполнение подземных газовых хранилищ. Общая стоимость топлива в ПХГ достигла $104,8 млрд, утверждает издание.

Рынки,Фатих Бирол,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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