Отбор газа из хранилищ в Евросоюзе превысил закачку

Превышение отбора газа из подземных хранилищ Евросоюза над объемами закачки свидетельствует о начале нового отопительного сезона. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщает РИА Новости.
По информации GIE, на конец газовых суток 14 ноября (завершились утром 15 ноября) впервые с апреля европейские хранилища опустели на 0,01 процентного пункта, до 95,6%.
Евросоюз накопил к новой зиме около 104 миллиардов кубометров природного газа. Данные, однако, не окончательные и могут измениться, отмечает ассоциация.
Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявлял, что странам Европы удастся пережить предстоящую зиму с небольшими издержками экономического и социального плана лишь при условии, что сильных морозов не будет.
При этом Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что из-за отказа от российского газа и стремлении максимально дифференцировать источники поставок «голубого топлива», страны ЕС потратили огромную сумму на заполнение подземных газовых хранилищ. Общая стоимость топлива в ПХГ достигла $104,8 млрд, утверждает издание.