Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
48 минут назад

Дерипаска усомнился в скором крахе доллара

Lenta.ruиещё 2

Российский миллиардер Олег Дерипаска усомнился в том, что американский доллар в ближайшее время рухнет. По его мнению, крах с большей вероятностью ожидает другую группу людей. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Скорее крах этого му...чья": Дерипаска усомнился в скором крахе доллара
Фото: LentaLenta

«Скорый крах доллара — не думаю… Скорее крах этого муд...чья, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК», — написал бизнесмен.

По его мнению, такая политика позволяет «идиотам повсюду заниматься тем же самым», из-за чего страдают борьба с глобальным потеплением, замедляется борьба с бедностью, останавливается развитие ядерной энергетики, мирное освоение космоса и океана. «Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне», — заключил Дерипаска.

Ранее Дерипаска сравнил ситуацию с американским госдолгом с той, что сложилась с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в России перед дефолтом 1998 года. При этом он признал, что «серьезные последствия» в виде дефолта в случае с бумагами Минфина США маловероятны.

В октябре бизнесмен предположил, что мировой кризис, вызванный «нынешним безумием», продлится еще 2,5-3 года, так как «сил и запала» у всех хватит только на это время.

Рынки,Олег Дерипаска,Казначейство США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители