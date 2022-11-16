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48 минут назад

"Ъ": Польша хочет закупать нефть России в 2023 году, несмотря на планы отказа от нее

ТАССиещё 2

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в "Транснефть" на поставки 3 млн тонн российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году, несмотря на планы отказаться от закупок нефти РФ, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

«Отказавшаяся» от российской нефти страна ЕС подала заявку в «Транснефть»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет газета, польская компания подала заявку на транзит 3 млн тонн российской нефти в год по долгосрочным контрактам.

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Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, слова которого передали "Коммерсанту" в "Транснефти", сказал, что "помимо имеющихся заявок потребителей, использующих маршрут транспортировки по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, Словакии и Чехии транзитом через Украину, хотел бы также отметить наличие заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Республику Белоруссию". При этом он не стал раскрывать, от кого поступили заявки и на какие объемы.

Также, несмотря скорое начало действия эмбарго ЕС на российскую нефть (вступает в силу 5 декабря), "процесс организации поставок идет в рабочем порядке", добавил собеседник газеты.

Ранее глава МИД республики Збигнев Рау сообщал, что власти Польши хотят, чтобы Европейский союз наложил санкции на поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы республике не пришлось платить российской стороне неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов.

Как напомнил Рау, "Польша обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года". По его словам, речь идет о нефти из северной ветки газопровода "Дружба".

Рынки,Збигнев Рау,Сергей Андронов,Коммерсант,Транснефть,ЕС,
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