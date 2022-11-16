Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
20 минут назад

Аналитики предсказали смягчение энергетического кризиса в Европе

Илья Родин

Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что энергетический кризис в Европе в следующем году будет не столь суровым, как ожидалось. Они объяснили это тем, что европейские газовые хранилища к концу отопительного сезона будут заполнены примерно на 30%. Об этом пишет Bloomberg.

По прежним оценкам экспертов, к концу марта 2023 года в ПХГ должно было оставаться не более 23% голубого топлива.

В силу того, что в настоящее время в Европе существенно более теплая погода, чем ожидалось, в хранилищах может остаться порядка 30%, отметили специалисты.

В Европе обрушились цены на газ

Кроме того, на объемы повлияет то, что европейские страны предпринимают значительные усилия по экономии газа, уточнили аналитики банка.

По их мнению, в следующем году это упростит задачу по заполнению ПХГ в государствах Евросоюза.

Рынки,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители