Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что энергетический кризис в Европе в следующем году будет не столь суровым, как ожидалось. Они объяснили это тем, что европейские газовые хранилища к концу отопительного сезона будут заполнены примерно на 30%. Об этом пишет Bloomberg.

По прежним оценкам экспертов, к концу марта 2023 года в ПХГ должно было оставаться не более 23% голубого топлива.

В силу того, что в настоящее время в Европе существенно более теплая погода, чем ожидалось, в хранилищах может остаться порядка 30%, отметили специалисты.

Кроме того, на объемы повлияет то, что европейские страны предпринимают значительные усилия по экономии газа, уточнили аналитики банка.