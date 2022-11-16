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58 минут назад

Цены на газ в Европе резко снизились

Lenta.ruиещё 1

По итогам торгов в среду, 16 ноября, биржевые цены на газ в Европе снизились на 14 процентов, отыграв половину роста за последние два дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе резко снизились
Фото: Lisa Leutner / ReutersLisa Leutner / Reuters

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигли уровня 1170 долларов за тысячу кубометров, январские — 1251 долларов.

В понедельник стоимость газа росла почти на 20 процентов, во вторник — еще на 8 процентов. Такая динамика наблюдалась на фоне похолодания в регионе, а так же сообщения, что ремонт американского завода по сжижению природного газа Freeport затянется на несколько недель.

Снижение опасений связано как с ожиданиями достаточно мягкой зимы, так и с прогнозами экспертов по поводу запасов газа в хранилищах. Одна из крупнейших финансовых организаций в мире Goldman Sachs считает, что к весне Европа сохранит до 30 процентов объема, что на треть лучше, чем показывали предыдущие подсчеты. Такая ситуация, указывают аналитики, приведет и к снижению цен на газ летом.

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