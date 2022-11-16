Цены на газ в Европе резко снизились

По итогам торгов в среду, 16 ноября, биржевые цены на газ в Европе снизились на 14 процентов, отыграв половину роста за последние два дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фото: Lisa Leutner / Reuters Lisa Leutner / Reuters

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигли уровня 1170 долларов за тысячу кубометров, январские — 1251 долларов.

В понедельник стоимость газа росла почти на 20 процентов, во вторник — еще на 8 процентов. Такая динамика наблюдалась на фоне похолодания в регионе, а так же сообщения, что ремонт американского завода по сжижению природного газа Freeport затянется на несколько недель.