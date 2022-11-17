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1 час назад

Индийские импортеры нефти стали опасаться закупок у России из-за санкций ЕС с 5 декабря

Газета.Ru

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии стали остерегаться закупок российской нефти из-за санкций Евросоюза (ЕС) о запрете на морские перевозки сырья. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на информацию источников в отрасли.

Индия испугалась закупок нефти у России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам двух собеседников издания, оператор комплекса по нефтепереработке Reliance Industries решил повременить с оформлением заказов на погрузку российской нефти после 5 декабря. Эта компания является крупнейшим импортером сырья из России. Reliance Industries отправляет свою продукцию на экспорт и боится реакции иностранных банков.

Такое же решение приняла и государственная Bharat Petroleum Corp. Источник в неназванной госкомпании по нефтепереработке сказал, что в механизме ограничений слишком много неопределенности относительно механизма оплаты и предельного уровня цен.

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При этом крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp. продолжает размещать заказы на поставки российской нефти, в том числе на погрузку после 5 декабря. О таких намерениях заявили в частной нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy (49% акций принадлежит "Роснефти").

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. По поводу ограничения цен на газ стороны так и не договорились.

Рынки,Роснефть,ЕС,
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