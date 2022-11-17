Цены на газ в Европе обвалились

Цена на газовые фьючерсы на голландском хабе TTF падает на 6,5 процента в ходе торгов 17 ноября до отметки ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. 16 ноября стоимость фьючерсов также упала почти на 9 процентов.

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Такая тенденция наблюдается на фоне прогнозов о сохранении теплой погоды в Европе, пишет Bloomberg.

В юго-западной Европе и Скандинавии ожидается температура выше нормы, что позволит вновь отодвинуть сроки начала отопительного сезона. При этом трейдеры внимательно следят за тенденциями на рынке, где пока наблюдается профицит газа за счет заполнения многих хранилищ почти до 100 процентов.

Некоторые аналитики предсказывают, что Европа сможет пережить свою первую зиму с ограниченными поставками российского газа, если погодные условия останутся благоприятными, указывает Bloomberg. Но волатильность на рынке сохраняется, и цены на газ по-прежнему более чем в три раза выше среднего показателя за последние пять лет. Поэтому эксперты и власти продолжают призывать население к экономии энергии.

«Мы находимся в лучшем положении, но это не значит, что мы должны расслабляться. Волатильность цен на газ будет сохраняться», — заявила главный исполнительный директор Engie SA Кэтрин МакГрегор.

В понедельник стоимость газа росла почти на 20 процентов, во вторник — еще на 8 процентов. Такая динамика наблюдалась на фоне похолодания в регионе, а также сообщения, что ремонт американского завода по сжижению природного газа Freeport затянется на несколько недель.