Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

В Госдуму внесли законопроект о майнинге

Елена Прошина

В Госдуму внесли законопроект, направленный на создание регулирующей базы в отношении майнинговой деятельности. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект о майнинге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В качестве авторов законопроекта выступили 16 депутатов из разных партий, в том числе «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

Согласно тексту документа, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты, установят правительство России по согласованию с Центробанком.

Контроль за их соблюдением возложат на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.

В случае принятия, законопроект начнет действовать с 1 января 2023 года.

С этого времени майнеры смогут продавать криптовалюту двумя способами — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании или спецплощадку, которую создадут в России в рамках экспериментального правового режима. И в том и другом варианте россиянам нужно уведомлять о сделках ФНС.

Также законопроект устанавливает запрет на рекламу.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и соавтор документа подчеркнул, что майнинг криптовалют уже давно активно развивается в России, но никак не регулируется на законодательном уровне. Подготовленный документ должен решить этот аспект и «позволит сформировать правоприменительную практику» в этой сфере.

Рынки,Анатолий Аксаков,Банк России,КПРФ,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители