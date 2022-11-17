В Госдуму внесли законопроект о майнинге

В Госдуму внесли законопроект, направленный на создание регулирующей базы в отношении майнинговой деятельности. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В качестве авторов законопроекта выступили 16 депутатов из разных партий, в том числе «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

Согласно тексту документа, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты, установят правительство России по согласованию с Центробанком.

Контроль за их соблюдением возложат на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.

В случае принятия, законопроект начнет действовать с 1 января 2023 года.

С этого времени майнеры смогут продавать криптовалюту двумя способами — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании или спецплощадку, которую создадут в России в рамках экспериментального правового режима. И в том и другом варианте россиянам нужно уведомлять о сделках ФНС.

Также законопроект устанавливает запрет на рекламу.