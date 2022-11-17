В Госдуму внесли законопроект о майнинге

В Госдуму внесли законопроект, направленный на создание регулирующей базы в отношении майнинговой деятельности. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В качестве авторов законопроекта выступили 16 депутатов из разных партий, в том числе «Единой России», КПРФ и ЛДПР.
Согласно тексту документа, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты, установят правительство России по согласованию с Центробанком.
Контроль за их соблюдением возложат на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.
В случае принятия, законопроект начнет действовать с 1 января 2023 года.
С этого времени майнеры смогут продавать криптовалюту двумя способами — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании или спецплощадку, которую создадут в России в рамках экспериментального правового режима. И в том и другом варианте россиянам нужно уведомлять о сделках ФНС.
Также законопроект устанавливает запрет на рекламу.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и соавтор документа подчеркнул, что майнинг криптовалют уже давно активно развивается в России, но никак не регулируется на законодательном уровне. Подготовленный документ должен решить этот аспект и «позволит сформировать правоприменительную практику» в этой сфере.