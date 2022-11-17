В Германии заявили о возможности дефицита нефти

Правительство Германии признало, что эмбарго на российскую нефть может привести к дефициту нефти и экономическим проблемам в некоторых регионах ФРГ. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Financial Times.

По данным газеты, вопрос об энергетической безопасности восточной части Германии подняли оппозиционные депутаты из Христианско-демократического союза. Свою озабоченность они обосновали наличием в этих регионах крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от российского топлива. В частности, они упомянули ключевого поставщика бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута в ФРГ предприятие Schwedt.

В своем ответе на запрос депутатов правительство Германии перечислило меры по диверсификации поставок на данный завод, однако признало, что эмбарго на нефть из РФ может привести к дефициту топлива и экономическим проблемам в регионе.

«В зависимости от сценария нельзя исключать локальный, временный дефицит поставок и рост цен», — отметили власти ФРГ.