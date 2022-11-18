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1 час назад

США приготовились выпустить новые рекомендации по потолку цен на нефть из России

Lenta.ru

Правительство США планирует опубликовать дополнительные рекомендации по ограничению цен на российскую нефть в ближайшие дни. Об этом пишет агентство Reuters.

США выпустят новые рекомендации по потолку цен на нефть РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор Управления политики и реализации санкций Джим Маллинакс (Jim Mullinax) отметил, что американские власти находятся в тесном контакте с представителями промышленности и международными партнерами. При этом он признал, что на ранних этапах возможны сбои и проблемы.

Кроме того, Вашингтон подходит к данному вопросу с «духом гибкости», добавил Маллинакс. Этот факт также подтвердил партнер юридической фирмы WilmerHale Майкл Доусон (Michael Dawson). «Они открыты и гибки для решения возникающих проблем — а проблемы будут», — сказал Доусон. В то же время он подчеркнул, что США, Великобритания и ЕС хорошо подготовились.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европы работать над введением потолка цен на нефть из России. «Мы определились со всеми необходимыми инструментами внутри Евросоюза», — уточнила она.

Эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти вступает в силу 5 декабря текущего года, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. В те же сроки ЕС, а также Великобритания планируют запретить своим предприятиям оказывать различные услуги, связанные с поставками сырья, при условии несоблюдения определенного потолка цен.

Рынки,Майкл Доусон,Еврокомиссия,ЕС,
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