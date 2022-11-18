Фонд Multicoin предупредил о глобальных последствиях краха FTX

Несмотря на более чем 10-дневную сагу, в которой ежедневно имеют место все новые повороты, последствия банкротства криптоплатформы FTX еще не закончились, по словам одного из ключевых игроков в индустрии цифровых активов.

Венчурный фонд Multicoin Capital направил письмо инвесторам, в котором предупредил, что крах FTX и падение цен на криптовалюты привели в этом месяце к падению фонда на 55%, и заявил, что ситуация может ухудшиться.

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«Мы слишком доверяли нашим отношениям с FTX, — написали управляющие партнеры Multicoin Кайл Самани и Тушар Джайн. — У нас было много активов в FTX», — добавили они.

Multicoin также заявил, что теперь 100% его активов «за пределами заблокированного капитала на FTX» находятся на Coinbase или в защищенных кошельках.

«В настоящее время у фонда нет активов, открытых для других контрагентов, — заявили в Multicoin. — В дальнейшем мы ожидаем некоторую диверсификацию хранилищ. При этом ожидается, что Coinbase останется нашим основным хранителем. Мы возобновим торговлю с другими контрагентами, поскольку продолжаем оценивать текущее падение рынка».

Multicoin считает, что побочный ущерб от банкротства FTX еще не до конца известен.

«Мы ожидаем негативных последствий из-за краха FTX/Alameda в течение следующих нескольких недель, — говорится в письме, в котором прогнозируется, что многие торговые фирмы будут уничтожены и закрыты, что окажет давление на ликвидность и объем во всей криптоэкосистеме. — Мы уже видели несколько подобных анонсов на этом фронте, и ожидаем увидеть еще больше».

Однако Multicoin по-прежнему уверен в долгосрочном будущем криптовалютного рынка:

«Основываясь на нашем опыте в 2018 и 2020 годах, мы поняли, что неразумно продавать активы во время краткосрочного кризиса, если основной тезис не меняется», — заявили в компании.

Multicoin также упомянул Lehman Brothers, крах которого привел к финансовому кризису 2008 года, но не убил банковский сектор, и Enron, крах которого не убил энергетические компании.

Таким образом, Multicoin пришел к выводу, что FTX не станет концом криптоиндустрии.