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1 час назад

Мировые цены на нефть опустились ниже 86 долларов

Елена Прошина

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 86 долларов за баррель. Последний раз такие цены фиксировали 28 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Мировые цены на нефть перешли к резкому падению
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 17:26, стоимость нефти марки Brent опустилась на 4,34% до 85,88 долларов за баррель. Цены декабрьских фьючерсов на топливо марки WTI на то же время упала на 5,3%, составив 77,31 долларов за баррель.

Стоит отметить, что последний раз стоимость Brent опускалась ниже 86 долларов за баррель 28 сентября.

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