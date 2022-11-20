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41 минуту назад

Россия увеличила поставки нефти в Китиай

Илья Родин

Россия в январе-октябре нарастила поставки нефти в Китай в годовом исчислении примерно на 9,5%. В общей сложности, было доставлено 71,97 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Россия увеличила поставки нефти в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При том, что увеличение объема поставок не превысило 10% в общегодовом выражении, стоимость выросла на 53%, до $49,19 млрд.

Нефти в Европе стало слишком много

В сентябре и октябре 2022 года Россия заняла второе место среди поставщиков черного золота в Китай. Поставки составили 7,46 млн тонн и 7,72 млн тонн соответственно.

На первом месте по поставкам энергоресурса в КНР в этом году оказалась Саудовская Аравия. Страна продала 73,76 млн тонн за $55,5 млрд. Кроме того, в топ-5 попали Ирак (44,74 млн тонн за $32 млрд), Оман (32,85 млн тонн за $24,47 млрд) и ОАЭ (32,77 млн тонн за $25,37 млрд).

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