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47 минут назад

Россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году

Илья Родин

В России в ближайшее время ожидается подорожание ряда товаров, рассказала эксперт маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Об этом пишет «Прайм».

По ее оценке, в первую очередь повысится цена на шампанское. Оно может подорожать на 40%. Кроме того, могут вырасти цены на импортный алкоголь.

Валентина Милашевская пояснила, что традиционные праздничные деликатесы также следует приобрести заранее. В частности, красную или черную икру, консервы. Цены на них нередко растут даже без экономических обоснований, добавила эксперт.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

Аналитик предупредила, что в 2023 году рост цен продолжится. После новогодних праздников предположительно подорожают сигареты и вейпы. Кроме того, вырастут в цене мясная и молочная продукция. Рост цен составит от 7% до 10%.

Рынки,Экономика,
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