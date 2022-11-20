Россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году

В России в ближайшее время ожидается подорожание ряда товаров, рассказала эксперт маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Об этом пишет «Прайм».

По ее оценке, в первую очередь повысится цена на шампанское. Оно может подорожать на 40%. Кроме того, могут вырасти цены на импортный алкоголь.

Валентина Милашевская пояснила, что традиционные праздничные деликатесы также следует приобрести заранее. В частности, красную или черную икру, консервы. Цены на них нередко растут даже без экономических обоснований, добавила эксперт.