Россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году

В России в ближайшее время ожидается подорожание ряда товаров, рассказала эксперт маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Об этом пишет «Прайм».
По ее оценке, в первую очередь повысится цена на шампанское. Оно может подорожать на 40%. Кроме того, могут вырасти цены на импортный алкоголь.
Валентина Милашевская пояснила, что традиционные праздничные деликатесы также следует приобрести заранее. В частности, красную или черную икру, консервы. Цены на них нередко растут даже без экономических обоснований, добавила эксперт.
Аналитик предупредила, что в 2023 году рост цен продолжится. После новогодних праздников предположительно подорожают сигареты и вейпы. Кроме того, вырастут в цене мясная и молочная продукция. Рост цен составит от 7% до 10%.