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24 минуты назад

Три судна с зерном и продовольствием покинули 20 ноября украинские порты

ТАСС

Три сухогруза отправились в воскресенье из украинских портов с общим грузом 97,602 тонны зерна и продовольствия. Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле. Суда проследуют в Китай, Испанию и Турцию.

Три судна с зерном покинули 20 ноября украинские порты
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

"Кроме того, сегодня четыре судна прошли по морскому гуманитарному коридору в направлении украинских портов. СКЦ завершил сегодня пять инспекций: трех отбывающих из украинских портов и двух прибывающих в них", - отмечается в тексте.

Одна проверка прекращена по санитарным причинам, другие инспекции не были проведены из-за погодных условий.

По данным СКЦ, на данный момент 105 сухогрузов ожидают в турецких территориальных водах разрешение на движение.

На 21 ноября запланировано 12 инспекций: семи отбывающих из украинских портов судов и пяти прибывающих. С начала действия черноморской инициативы через коридор прошло более 11,5 млн тонн грузов.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля на 120 дней. Они действовали до 19 ноября и продлеваются автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, ООН, Украина, Турция) не выступит против. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. В четверг стороны договорились о продлении соглашений.

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