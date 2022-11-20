Три судна с зерном покинули 20 ноября украинские порты

Три сухогруза отправились в воскресенье из украинских портов с общим грузом 97,602 тонны зерна и продовольствия. Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле. Суда проследуют в Китай, Испанию и Турцию.

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"Кроме того, сегодня четыре судна прошли по морскому гуманитарному коридору в направлении украинских портов. СКЦ завершил сегодня пять инспекций: трех отбывающих из украинских портов и двух прибывающих в них", - отмечается в тексте.

Одна проверка прекращена по санитарным причинам, другие инспекции не были проведены из-за погодных условий.

По данным СКЦ, на данный момент 105 сухогрузов ожидают в турецких территориальных водах разрешение на движение.

На 21 ноября запланировано 12 инспекций: семи отбывающих из украинских портов судов и пяти прибывающих. С начала действия черноморской инициативы через коридор прошло более 11,5 млн тонн грузов.