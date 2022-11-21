Евро рухнул ниже 62 рублей

В понедельник, 21 ноября, российская валюта демонстрирует укрепление позиций к евро. Впервые с 14 ноября курс европейской валюты упал ниже отметки в 62 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По состоянию на 13:23 доллар стоил 60,65 рубля (+25 копеек), евро потерял 53 копейки и составил 61,90 рубля.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский заявил «Известиям», что до конца 2022 года доллар будет находиться на уровне 60–61 рубля. Причем российская валюта, по его словам, будет периодически укрепляться в третьей декаде каждого месяца.

На динамику рубля влияют меры, принятые Центробанком, указал специалист. Также растущее положительное сальдо торгового баланса удерживает стабильность, отметил собеседник.