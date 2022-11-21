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1 час назад

Цена на нефть Brent опустилась ниже $83 за баррель

Илья Родин

Цена нефти на мировых рынках в понедельник, 21 ноября, стремительно падает. Стоимость марки Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 28 сентября. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов на биржах.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $83 за баррель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что по состоянию на 17.27 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,55%, до $84,48 за баррель. Цена нефти WTI, в свою очередь, снизилась на 3,53%, до $77,28.

Падение стоимости нефти продолжилось. По состоянию на 17.49 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,9%, до $83,33 за баррель, одно время за нее даже предлагали менее $83, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что на уменьшение стоимости черного золота влияет ряд факторов. Основным из них являются жесткие эпидемиологические меры в Китае, которые негативно отражаются на экономике республики.

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