Цена на нефть Brent опустилась ниже $83 за баррель

Цена нефти на мировых рынках в понедельник, 21 ноября, стремительно падает. Стоимость марки Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 28 сентября. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов на биржах.

Отмечается, что по состоянию на 17.27 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,55%, до $84,48 за баррель. Цена нефти WTI, в свою очередь, снизилась на 3,53%, до $77,28.

Падение стоимости нефти продолжилось. По состоянию на 17.49 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,9%, до $83,33 за баррель, одно время за нее даже предлагали менее $83, уточняет агентство.