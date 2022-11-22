Цены на газ в Европе резко ускорили рост

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили $1280 на фоне сообщений «Газпрома» о возможном снижении поставок через Украину.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE.

Ранее «Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».

Объём оседания газа на территории Украины составил 52,52 млн куб. м.