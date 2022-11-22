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47 минут назад

Цены на газ в Европе резко ускорили рост на фоне сообщений «Газпрома»

RT на русском

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили $1280 на фоне сообщений «Газпрома» о возможном снижении поставок через Украину.

Цены на газ в Европе резко ускорили рост
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE.

Ранее «Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».

Объём оседания газа на территории Украины составил 52,52 млн куб. м.

Если транзитный дисбаланс через Украину сохранится, то 28 ноября российская сторона начнёт сокращать подачу газа на ГИС «Суджа».

Рынки,Газпром,
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