Цены на газ в Европе резко ускорили рост

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили $1280 на фоне сообщений «Газпрома» о возможном снижении поставок через Украину.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE.
Ранее «Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».
Объём оседания газа на территории Украины составил 52,52 млн куб. м.
Если транзитный дисбаланс через Украину сохранится, то 28 ноября российская сторона начнёт сокращать подачу газа на ГИС «Суджа».