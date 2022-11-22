Европейской стране предрекли отключение от российского газа

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Ранее в компании «Газпром» зафиксировали оседание газа на Украине, который был предназначен для поставок в Молдавию. В компании предупредили, что при сохранении транзитного дисбаланса поставки газа через Украину будут уменьшены. Игорь Юшков считает, что из-за неопределённости ситуации в украинской газовой отрасли сложно сказать, связано ли оседание газа с тем, что Украина берёт часть топлива себе.

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«Мы видели, что последняя серия ударов России была по энергетической инфраструктуре Украины. Киев говорил, что вроде как есть удары и по газовой инфраструктуре, но подробностей не последовало», – прокомментировал ситуацию Юшков.

При этом аналитик добавил, что подобных вопросов бы не возникло вовсе, если бы у Молдовы и «Газпрома» были хорошие отношения. Но, по мнению Юшкова, власти Молдавии идут на разрыв сотрудничества с российской компанией.

«Они не выплачивают долги по старому договору, по которому Молдавия осталась должна примерно 700 миллионов долларов. Когда заключался новый договор, стороны решили, что Молдова будет постепенно гасить эти долги, но этого не происходит. Она ни рубля, ни доллара "Газпрому" не отдала в счет предыдущего контракта», – заявил эксперт.

Юшков добавил, что теперь «Газпром» может перекинуть объемы прокачки газа через Украину по другому направлению.

«Потому что компания не допоставляет газ тем, кого снабжает через Австрию. "Газпром" говорит, что не может выполнить все ежесуточные заказы, потому что просто не может их доставить», – отметил он.

При этом, из-за диверсии на нитках «Северного потока» и национализации «Ямал-Европы» в Польше, «Газпром» не может заказывать услуги транзита по этим направлениям.

«Остаются Украина, которая блокирует прокачку газа по одному из газопроводов, и "Турецкий поток". Поэтому если проблема именно с Молдавией, то теоретически "Газпром" вообще может ничего не объяснять, а взять и перекинуть все на австрийское направление, ссылаясь на то, что Молдова не вернула долги», – подытожил эксперт.