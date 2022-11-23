Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Аналитик "Банки.ру" спрогнозировал рост курса доллара до 65 рублей к концу 2022 года

Газета.Ruиещё 4

Американский доллар вырастет до 65 руб. до конца 2022 года из-за роста спроса на валюту, слабости рынка энергоносителей и ухудшения ожиданий инвесторов относительно экономической ситуации. Такое мнение в разговоре с агентством РИА Новости выразил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Аналитик спрогнозировал курс доллара к концу года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зварич отметил, что инвесторы на фоне введения карантинных мер из-за пандемии коронавируса в Китае обратились к казначейским облигациям США. Это поспособствовало перетоку ликвидности в доллар и активы в этой валюте.

По его мнению, американская валюта продолжит расти при выходе слабых макроэкономических данных по Европе и США, что снова ухудшит ожидания инвесторов.

Кроме того, рост индекса доллара до 107,5 пункта произошел благодаря заявлениям представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении ставки.

В первой половине ноября специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд сказал, что после подсчета голосов по итогам промежуточных выборов в конгресс США может произойти очень быстрое укрепление американского доллара.

Рынки,Богдан Зварич,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители