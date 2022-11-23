В США рассказали о предельной цене на нефть из России

Нефть из России в результате существенной переработки за пределами страны не будет попадать под вводимый потолок цен. Об этом сообщил Минфин США, передает ТАСС.

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Также указывается, что западные страны рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть после технического учения. В ведомстве не пояснили, когда именно состоится «учение» и в чем оно будет заключаться.

Кроме того, Минфин пояснил, что введение потолка цен на российскую нефть не будет отменять уже введенного запрета на ее ввоз в Соединенные Штаты.