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2 часа назад

В США рассказали о предельной цене на нефть из России

Lenta.ruиещё 5

Нефть из России в результате существенной переработки за пределами страны не будет попадать под вводимый потолок цен. Об этом сообщил Минфин США, передает ТАСС.

В США рассказали о предельной цене на нефть из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также указывается, что западные страны рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть после технического учения. В ведомстве не пояснили, когда именно состоится «учение» и в чем оно будет заключаться.

Кроме того, Минфин пояснил, что введение потолка цен на российскую нефть не будет отменять уже введенного запрета на ее ввоз в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) могут одобрить введение предельной цены на покупку российской нефти на уровне 60-70 долларов за баррель. Потолок цен могут установить на уровне 70 долларов, страны планируют начать применять ограничение с 5 декабря.

Рынки,Цена на нефть,Казначейство США,ЕС,
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