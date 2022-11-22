ЕС предложил добавить переходный период к потолку цен на нефть

Европейский союз (ЕС) предложил ввести переходный период сроком в 45 дней к дате введения потолка цен на российскую нефть, передает Bloomberg, ссылаясь на документ.

Предлагаемый Евросоюзом переходный период начнет действовать для топлива, загруженного до 5 декабря, когда введут сами ограничения, и для нефти, разгруженной до 19 января. ЕС также призвал ввести 90-дневный переходный период при изменениях потолка цен на нефть.