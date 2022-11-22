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50 минут назад

Евросоюз предложил добавить переходный период к потолку цен на нефть

Lenta.ruиещё 7

Европейский союз (ЕС) предложил ввести переходный период сроком в 45 дней к дате введения потолка цен на российскую нефть, передает Bloomberg, ссылаясь на документ.

ЕС предложил добавить переходный период к потолку цен на нефть
Фото: UnsplashUnsplash

«Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения», — подчеркивается в материале.

Предлагаемый Евросоюзом переходный период начнет действовать для топлива, загруженного до 5 декабря, когда введут сами ограничения, и для нефти, разгруженной до 19 января. ЕС также призвал ввести 90-дневный переходный период при изменениях потолка цен на нефть.

Рынки,ЕС,
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