Аналитик спрогнозировал курс доллара к концу года

Доллар США может продемонстрировать рост до 65 рублей до конца 2022 года. Об этом заявил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич, передает агентство «Прайм».

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Он перечислил факторы, которые станут драйверами повышения курса. В списке оказались рост спроса на валюту, слабости рынка энергоносителей и ухудшение прогнозов инвесторов по экономической ситуации.

Собеседник агентства подчеркнул, что инвесторы были вынуждены обратиться к американским казначейским облигациям в связи с введением ограничений на фоне пандемии в КНР. За этим последовал переток ликвидности в доллар и активы в данной валюте, указал специалист.

Также на ситуацию может влиять выход макроэкономической статистики Европы и США, считает Зварич. Ожидания инвесторов по динамике мировой экономики ухудшатся при выходе слабых предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг. После этого произойдет рост спроса на защитные активы, в частности, на доллар, полагает эксперт.