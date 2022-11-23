Аналитик спрогнозировал курс доллара к концу года

Доллар США может продемонстрировать рост до 65 рублей до конца 2022 года. Об этом заявил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич, передает агентство «Прайм».
Он перечислил факторы, которые станут драйверами повышения курса. В списке оказались рост спроса на валюту, слабости рынка энергоносителей и ухудшение прогнозов инвесторов по экономической ситуации.
Собеседник агентства подчеркнул, что инвесторы были вынуждены обратиться к американским казначейским облигациям в связи с введением ограничений на фоне пандемии в КНР. За этим последовал переток ликвидности в доллар и активы в данной валюте, указал специалист.
Также на ситуацию может влиять выход макроэкономической статистики Европы и США, считает Зварич. Ожидания инвесторов по динамике мировой экономики ухудшатся при выходе слабых предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг. После этого произойдет рост спроса на защитные активы, в частности, на доллар, полагает эксперт.
Ранее обозреватель The Wall Street Journal Кевин Уорш заявил, что гегемонию доллара и США способен подорвать цифровой юань. По его мнению, властям Соединенных Штатов следует заняться созданием своей копией китайского цифрового юаня. Важно, чтобы она служила национальным интересам, отметил эксперт.