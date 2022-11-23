FT: страны ЕС недовольны планом ввести ограничение цен на газ из России

Страны Евросоюза (ЕС) стали возмущаться предложенным мерам Еврокомиссии (ЕК) по предельным ценам на российский газ. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

«Потолок цен не только не решит проблем Европы с топливом, но и приведет к опасным для рынка последствиям. Кроме того, даже представители стран, поддерживающих ограничения, посчитали озвученный ранее план неудачным», — отметили в публикации.

Дипломаты из стран, поддерживающих ограничение цен, заявили, что предложенная предельная стоимость газа слишком высока для их стран. То есть любая цена, которая будет выше €250 за МВт/ч будет лишь уничтожать концепцию ограничения. Кроме того, энергобиржа ICE выступила против вообще любого ограничения, так как это полностью нарушит равновесие рынка.

Эксперты и участники рынка указали на то, что предложение ЕК не несет ничего полезного даже при самом экстремальном сценарии, который был в августе, когда цены были на самом высоком уровне. Кроме того, некоторые страны все также считают, что вмешательство в энергорынок приведет к тому, что трейдеры перенаправят топливо в другие государства.