Цены на газ в Европе подскочили

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 400 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет более 10%.

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Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 431 за 1 тыс. куб. м, или €133,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее "Газпром" зафиксировал "оседание" на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки, если транзитный дисбаланс сохранится.