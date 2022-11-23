Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
24 минуты назад

В России предложили расширить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя

Елена Прошина

Эксперимент по легализации онлайн-продажи алкоголя нужно расширить с помощью привлечения широкого круга торговых предприятий, имеющих необходимый опыт дистанционной торговли.

В России предложили расширить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким предложением выступил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, передает «Прайм».

Ранее стало известно, что в Москве и области с ноября 2023 года могут запустить эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина.

Спиртные напитки жители региона смогут купить на сайте «Почты России» и получить на следующий день.

«К сожалению, эксперимент в том виде, который изложен в сегодняшней версии законопроекта, не решает задачи, необходимые для легализации продаж алкоголя в интернете, в нем целый ряд существенных недостатков, в том числе и единственный оператор…. Очевидно, что для чистоты эксперимента и отработки всех нюансов необходимо участие широкого круга торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли, технологические, логистические, финансовые возможности, лицензии и квалифицированный персонал», — сказал Соколов.

При этом, по его мнению, доставка алкоголя уже реализуется в РФ недобросовестными игроками, что вредит покупателям и честным производителям.

Президент ассоциации отметил, что на сегодняшний день в интернете действует порядка трех тысяч сайтов, предлагающих спиртные напитки, на которые поступает сотни тысяч запросов в месяц. По оценкам Соколова, этот теневой рынок составляет от пяти до десяти миллиардов рублей ежегодно.

Также он призвал использовать современные технологии, которые существуют в ритейле, в эксперименте, доработать механизмы идентификации возраста клиентов и возможности блокировки предложений о продаже алкоголя в запрещенные зоны и временные интервалы и сократить время доставки до часа.

Рынки,Артем Соколов,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители