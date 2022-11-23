В России предложили расширить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя

Эксперимент по легализации онлайн-продажи алкоголя нужно расширить с помощью привлечения широкого круга торговых предприятий, имеющих необходимый опыт дистанционной торговли.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С таким предложением выступил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, передает «Прайм».

Ранее стало известно, что в Москве и области с ноября 2023 года могут запустить эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина.

Спиртные напитки жители региона смогут купить на сайте «Почты России» и получить на следующий день.

«К сожалению, эксперимент в том виде, который изложен в сегодняшней версии законопроекта, не решает задачи, необходимые для легализации продаж алкоголя в интернете, в нем целый ряд существенных недостатков, в том числе и единственный оператор…. Очевидно, что для чистоты эксперимента и отработки всех нюансов необходимо участие широкого круга торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли, технологические, логистические, финансовые возможности, лицензии и квалифицированный персонал», — сказал Соколов.

При этом, по его мнению, доставка алкоголя уже реализуется в РФ недобросовестными игроками, что вредит покупателям и честным производителям.

Президент ассоциации отметил, что на сегодняшний день в интернете действует порядка трех тысяч сайтов, предлагающих спиртные напитки, на которые поступает сотни тысяч запросов в месяц. По оценкам Соколова, этот теневой рынок составляет от пяти до десяти миллиардов рублей ежегодно.