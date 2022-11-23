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20 минут назад

В Еврокомиссии указали на преимущества высокого потолка цен на газ

Елена Прошина

Высокий потолок цен на газовые фьючерсы на хабе TTF в Европе, который предложили в Еврокомиссии, поможет минимизировать риски от применения данной меры. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает «Прайм».

В Еврокомиссии указали на преимущества высокого потолка цен на газ
Фото: 

Она отметила, что установление высокого потолка цен на газ в Европе «соответствует планам ЕК иметь инструмент, способный сдерживать эпизоды очень высоких скачков цен».

Ранее Европарламент предложил временно ввести в ЕС автоматический механизм корректировки цен на топливо. Запускать его планирует в случаях если цена месячного фьючерса по индексу TTF на протяжении двух недель будет превышать 275 евро за мегаватт в час и если спред между стоимостью газа на европейском хабе и глобальном рынке СПГ будет держаться на уровне 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.

При вступлении механизма в силу сделки выше 275 евро станут недоступны.

Рынки,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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