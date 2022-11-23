В Еврокомиссии указали на преимущества высокого потолка цен на газ

Высокий потолок цен на газовые фьючерсы на хабе TTF в Европе, который предложили в Еврокомиссии , поможет минимизировать риски от применения данной меры. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает «Прайм».

Ранее Европарламент предложил временно ввести в ЕС автоматический механизм корректировки цен на топливо. Запускать его планирует в случаях если цена месячного фьючерса по индексу TTF на протяжении двух недель будет превышать 275 евро за мегаватт в час и если спред между стоимостью газа на европейском хабе и глобальном рынке СПГ будет держаться на уровне 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.