Россия за десять месяцев увеличила добычу нефти

За десять месяцев 2022 года в России на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла добыча нефти и газового конденсата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным агентства, с января по октябрь РФ нарастила объемы добычи нефти и газового конденсата до 443 миллионов тонн или 2,4%. При этом в октябре этот показатель наоборот показал снижение на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 45,3 миллиона тонн. Добыча нефти без конденсата в октябре сократилась на 2,5% до 41,6 миллиона тонн.