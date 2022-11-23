Россия за десять месяцев увеличила добычу нефти

За десять месяцев 2022 года в России на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла добыча нефти и газового конденсата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
По данным агентства, с января по октябрь РФ нарастила объемы добычи нефти и газового конденсата до 443 миллионов тонн или 2,4%. При этом в октябре этот показатель наоборот показал снижение на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 45,3 миллиона тонн. Добыча нефти без конденсата в октябре сократилась на 2,5% до 41,6 миллиона тонн.
Также, согласно данным Росстата, за десять месяцев 2022 года в России вырос объем производства сжиженного природного газа на 10,6% или до 26,9 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом добыча газа за январь-октябрь наоборот снизилась на 13%, составив 474 миллиарда кубометров.