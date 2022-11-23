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50 минут назад

Путин продлил спецмеры в сфере валютного регулирования

Газета.Ruиещё 1

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении специальных временных мер по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования до конца 2023 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин продлил спецмеры в сфере валютного регулирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внести в указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. <…> изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова «до 31 декабря 2022 г.» словами «до 31 декабря 2023 г. включительно»

Ранее президент продлил — также до 31 декабря 2023 года — действие мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Документ вносит изменения в другой указ президента, от 8 марта 2022 года. В нем правительство наделили правом устанавливать перечень товаров и сырья, ввоз и вывоз которых запрещают или ограничивают. В рамках этого указа кабмин приостановил импорт более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных в Россию из-за рубежа. Среди них — технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

До этого замминистра финансов России Алексей Моисеев ранее заявил, что банков в стране требуется больше, чем было необходимо в допандемийный период, в связи с введением западных санкций, из-за которых определенные виды экономической деятельности пришлось сегментировать. Замминистра также добавил, что ряд иностранных инвесторов из «недружественных» стран ищут способы вернуться на российский рынок.

Рынки,Алексей Моисеев,Владимир Путин,
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