Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен

Трейдерам предрекли дополнительные убытки в размере 33 миллиарда долларов в случае, если страны Евросоюза (ЕС) договорятся о введении потолка цен на газ. Такой прогноз дала газета Financial Times, со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Издание отмечает, что в случае реализации плана Брюсселя по лимиту цен на ключевом европейском газовом хабе, энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 млрд долларов в виде маржинальных платежей. В частности, производители и трейдеры, которые полагаются на голландский газовый хаб TTF, могут столкнуться с 80-процентным ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.

ICE предупредила, что подобное развитие событий может «дестабилизировать рынок».