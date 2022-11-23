Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна

«Мы уже в значительной степени "приземлились" на дно, и в принципе поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16-18% и больше уже вряд ли упадет. Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать», — сказал Осьмаков.