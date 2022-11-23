Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна

Несырьевой неэнергетический экспорт России достиг дна из-за западных санкций. Такое заявление сделал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, передает ТАСС.
«Мы уже в значительной степени "приземлились" на дно, и в принципе поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16-18% и больше уже вряд ли упадет. Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать», — сказал Осьмаков.
По его словам, падение объемов промышленного производства составило 3-4% из-за «реструктуризации в пользу оборонного». Замглавы Минпромторга отметил, что в России ожидали кризиса безработицы, но наоборот столкнулись с нехваткой рабочей силы. По мнению Осьмакова, это свидетельствует о том, что экономика РФ «адаптируется, а промышленность ищет новые точки роста в новых проектах».
Также он обратил внимание на усложнившийся из-за санкций экспорт продукции, в связи с чем властям России пришлось снизить требования к показателям продажи товаров в другие страны при оказании господдержки. Он подчеркнул, что действующие ранее условия типа «1-9» и «1-10» больше «не применимы».