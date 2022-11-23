Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
23 минуты назад

Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна

Елена Прошина

Несырьевой неэнергетический экспорт России достиг дна из-за западных санкций. Такое заявление сделал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, передает ТАСС.

Минпромторг: несырьевой неэнергетический экспорт достиг дна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже в значительной степени "приземлились" на дно, и в принципе поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16-18% и больше уже вряд ли упадет. Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать», — сказал Осьмаков.

По его словам, падение объемов промышленного производства составило 3-4% из-за «реструктуризации в пользу оборонного». Замглавы Минпромторга отметил, что в России ожидали кризиса безработицы, но наоборот столкнулись с нехваткой рабочей силы. По мнению Осьмакова, это свидетельствует о том, что экономика РФ «адаптируется, а промышленность ищет новые точки роста в новых проектах».

Также он обратил внимание на усложнившийся из-за санкций экспорт продукции, в связи с чем властям России пришлось снизить требования к показателям продажи товаров в другие страны при оказании господдержки. Он подчеркнул, что действующие ранее условия типа «1-9» и «1-10» больше «не применимы».

Рынки,Василий Осьмаков,Минпромторг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители