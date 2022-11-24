«ЦБ как броня»: Минфин о провале попытки легализовать криптовалюты

Минфин выступает за легализацию рынка криптовалют на территории РФ, однако Банк России твердо придерживается своих взглядов на этот счет. В этой связи стороны пока не нашли компромисса, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече со студентами ВУЗов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ», передает РИА Новости.

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Он отметил, что в стране действует запрет на расчеты в иностранных валютах. При этом, по его словам, они могут быть у человека – это не запрещено. Разумно было бы сделать то же самое и для криптовалюты, указал Силуанов.

Он также подчеркнул, что в стране был разработан законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Он считает, что легализация майнинга – положительный процесс.

«Но Центральный банк как броня, стена стоит насмерть», - заявил министр финансов.

Он отметил, что в России целесообразно развивать крипторынок. При этом, по его словам, не нужно приходить к этому резко при наличии опасений у регулятора.