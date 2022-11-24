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15 минут назад

Российские виноделы заявили о быстром развитии отрасли в стране

Елена Прошина

Россия развивается в качестве винодельческой державы быстрее других стран. Об этом сообщил журналист Дмитрий Киселев. Его слова приводит «РИА Новости».

Российские виноделы заявили о быстром развитии отрасли в стране
Фото: предоставлено пресс-службой Фанагориипредоставлено пресс-службой Фанагории

Киселев отметил, что такой «путь прошли все страны и винодельческие державы».

«И мы идем по этому пути, но значительно быстрее всех остальных — то есть мы практически заложили основы и принципы системы региональных стандартов качества российских вин», — сказал Киселев на Первом Российском винодельческом форуме предправления Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Он напомнил, что ассоциацию создали в России лишь год назад, но сейчас в ее составе уже 161 предприятие, на момент создания организации их было 109. На данный момент она объединяет территориальные отделения девяти винодельческий регионов РФ: Дагестан, долины Дона и Терека, Крыма, Кубани, Северной Осети — Алании, Ставрополья, Адыгеи и Нижней Волги.

Киселев отметил, что они уже начали принимать стандарты качества, и один уже даже выдали.

Также он указал на один из важных итогов работы ассоциации — движение к прозрачной отрасли. По словам Киселева, организация нашла баланс между «собранным виноградом, произведенным из него материалом и самим вином».

Рынки,Дмитрий Киселев,
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