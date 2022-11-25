Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок

Министры энергетики стран из состава Европейского союза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на составленный по итогам неформальной встречи официальных лиц ЕС в Брюсселе документ.

Фото: ТАСС ТАСС

Как пишет издание, страны Европейского союза договорились в наступающем году приобрести через механизм совместных закупок как минимум 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, который требуется для заполнения хранилищ. При этом министры энергетики подчеркнули, что российский газ не будет включен в совместные закупки, отмечается в документе.

Однако в тексте не дается определение термину «российский газ», и это оставляет странам Европейского союза место для маневра. Возможно, топливо, добытое в России, но приобретенное через посредников, не будет считаться российским.