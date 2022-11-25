Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta

Россияне, покупающие новые акции Meta (запрещенная в России экстремистская организация; является головной компанией Facebook и Instagram, которые также запрещены в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заявили в Росфинмониторинге, что денежные переводы организациям, которые включены в перечень экстремистских, можно квалифицировать как финансирование их деятельности. Это может повлечь за собой соответствующие меры уголовного или административного характера.

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В частности, переводы денег в адрес организации, включенной в перечень экстремистских, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности. Это влечет уголовную ответственность по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ «Финансирование экстремистской деятельности», пояснили в службе.

Адвокат АБ «S&K Вертикаль» Максим Стрильченко пояснил, что уголовно-правовые последствия возможны в случае покупки акций компании при дополнительной эмиссии, так как в этом случае деньги поступят напрямую компании. Аналогичные риски существуют при заказе рекламы и других платных услуг.

Уголовное преследование держателей «старых» бумаг маловероятно, полагает председатель совета партнеров адвокатского бюро «Дудко и партнеры» Алексей Хованцев. Однако исключать такой сценарий нельзя, считает он.

Председатель экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ Сергей Швецов подтвердил изданию, что вопрос с акциями Meta взят в работу и может быть рассмотрен на новой экспертной площадке Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) с привлечением юристов.

Швецов подчеркнул, что финансирование деятельности эмитента за счет продажи акций может происходить только при их первичном размещении, когда деньги инвестора поступают напрямую эмитенту. Поскольку сейчас речь идет о ценных бумагах, приобретенных на вторичном рынке, то за них компания не получала напрямую от россиян деньги для финансирования своей деятельности.

«К тому же покупка, хранение и распоряжение акциями осуществлялось в рамках правового поля, через легальные, лицензированные инфраструктуры. То есть инвесторы в принципе не могли этим нарушить уголовный закон», — резюмировал Швецов.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин допустил, что российским владельцам акций американской компании Meta может грозить уголовное дело, но после того, как статус ценных бумаг уточнят. По его словам, сначала надо понять — является ли акция Meta экстремистским вложением. И если она таковым признана будет, то за этим последуют определенные действия.