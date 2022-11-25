Аналитик рассказал, когда газ в Европе существенно подешевеет

Биржевые цены на газ смогут серьезно опуститься в Европе не раньше 2024-2025 годов по мере роста мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Об этом РИА Новости заявил консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

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«Существенного сокращения котировок можно ожидать только после увеличения производственных мощностей СПГ в мире, что произойдет в среднесрочной перспективе после 2024-2025 годов», — отметил Тимонин.

По его словам, сейчас на рынке недостаточно объемов СПГ, чтобы удовлетворить потребности всех, кто в нем нуждается. Из-за этого Европа и Азия конкурируют между собой за поставки, отчего цены на газ растут.

Он добавил, что сейчас цены на газ выросли и-за желания европейских стран заместить поставки газа из России альтернативными источниками. Поэтому по итогам года поставки СПГ в Европу могут составить 120 млн тонн, что в полтора раза больше показателей прошлого года.