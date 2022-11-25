Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

В Еврокомиссии поставили точку в вопросе запрета на импорт газа РФ

Елена Прошина

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз никогда не рассматривал введение полного запрета на импорт российского газа. Речь Эрика Мамера доступна на официальном YouTube-канале Еврокомиссии.

В ЕК поставили точку в вопросе запрета на импорт газа из России
Фото: ТАССТАСС

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ. <…> Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

После начала СВО в начале 2022 года страны Евросоюза стали отказываться от закупок газа из России. Если в 2021 году российская энергетическая компания «Газпром» поставляла в страны дальнего зарубежья 185,1 миллиардов куб. м газа, то с начала 2022 года по 1 сентября экспорт снизился на 37,4%.

Ранее страны Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

Рынки,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители