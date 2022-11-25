В ЕК поставили точку в вопросе запрета на импорт газа из России

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ. <…> Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось», – заявил он ( цитата по «РИА Новости»).

После начала СВО в начале 2022 года страны Евросоюза стали отказываться от закупок газа из России. Если в 2021 году российская энергетическая компания «Газпром» поставляла в страны дальнего зарубежья 185,1 миллиардов куб. м газа, то с начала 2022 года по 1 сентября экспорт снизился на 37,4%.