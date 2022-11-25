Цена на российскую нефть резко упала

На фоне ожидающегося вступления в силу европейских санкций цена на российскую нефть резко падает. В четверг, 22 ноября, стоимость сорта Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска рухнула до 52 долларов за баррель, что стало минимумом с конца 2020 года. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет Bloomberg.

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Этот уровень значительно ниже потолка цен, который предлагают ввести большинство европейских стран. По последним данным обсуждение идет по поводу отсечки в 65-70 долларов за баррель, хотя Польша настаивает на 30 долларах.

Однако, несмотря на разногласия, сам факт санкций, которые начнут действовать с 5 декабря, очевидно, нервирует трейдеров. Стоимость Urals отстает от котировок на эталонный сорт Brent уже более чем на 30 долларов, при этом она почти на 20 долларов ниже, чем заложенный в российский бюджет уровень в 70,1 доллара за баррель.

С начала осени Brent потерял в цене 15 процентов (около 85 долларов за баррель на 25 ноября), Urals — 28 процентов. Если динамика не изменится, российский бюджет, который в 2023 году принят с дефицитом в три триллиона рублей, ожидает новое испытание.